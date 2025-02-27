Клаксон
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Клаксон

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Bugatti Tourbillon получит восемь выхлопных труб

Bugatti Tourbillon получит восемь выхлопных труб

Компания Bugatti готовит первый опциональный пакет для гиперкара Tourbillon. Основным внешним отличием пакета Equipe Pur Sang станут восемь патрубков выхлопной системы — по четыре с каждой стороны (базовая версия гиперкара имеет только два выхлопных патрубка).

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