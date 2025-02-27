Bugatti Tourbillon получит восемь выхлопных труб

Компания Bugatti готовит первый опциональный пакет для гиперкара Tourbillon. Основным внешним отличием пакета Equipe Pur Sang станут восемь патрубков выхлопной системы — по четыре с каждой стороны (базовая версия гиперкара имеет только два выхлопных патрубка).