«Российское небо становится полностью опасным»

В этой истории самое важное слово — не «терроризм». Самое важное слово — «страховщик». В обращении Владимира Зеленского предупреждение было адресовано авиакомпаниям, использующим российское воздушное пространство, страховщикам и тем, кто пользуется ключевыми российскими аэропортами.