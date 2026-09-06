БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Российское небо становится полностью опасным»

«Российское небо становится полностью опасным»

В этой истории самое важное слово — не «терроризм». Самое важное слово — «страховщик». В обращении Владимира Зеленского предупреждение было адресовано авиакомпаниям, использующим российское воздушное пространство, страховщикам и тем, кто пользуется ключевыми российскими аэропортами.

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