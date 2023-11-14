Битва за Авдеевку: ВСУ в «котле», который вот-вот захлопнется

Укровермахт в отчаянии снимает войска с Артемовского направления и теряет Клещеевку Александр Ситников Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Новые попытки наступления ВСУ собираются предпринять не только в 2024-м, но и в провальном нынешнем году, неожиданно заявил Зеленский.