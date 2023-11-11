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8 ошибок при запекании курицы. Инфографика

8 ошибок при запекании курицы. Инфографика

В запеченной курице мы больше всего ценим хрустящую золотистую корочку и сочное мясо под ней. Но в процессе запекания их очень легко потерять, достаточно совершить небольшую ошибку — корочка станет мягкой, вялой, мясо — сухим и безвкусным.

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