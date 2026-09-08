Испанский канал Movistar+ удалил видео, в котором Родри назвал «Валенсию» «ужасной» во время матча с «Барсой»

Movistar+ удалил видео, где полузащитник «Барселоны» Родри назвал футболистов «Валенсии» «очень слабыми» во время матча в 4-м туре Ла Лиги (5:0).
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