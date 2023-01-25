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Зеленский признался, зачем ЮНЕСКО внесло центр Одессы в список Всемирного наследия

Зеленский признался, зачем ЮНЕСКО внесло центр Одессы в список Всемирного наследия

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении к украинцам заявил, что внесение ЮНЕСКО исторического центра Одессы в список Всемирного наследия поможет защитить город от России, – сообщают украинские СМИ.

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