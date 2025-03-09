В Уфе вновь обрушился грунт — легковой автомобиль провалился под землю. По словам местных жителей, это уже второй подобный случай за последние семь лет.
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