«Ремдизель» инвестирует в производство двигателей 300 млн рублей

Ранее «Ремдизель» проводил только капитальный ремонт двигателей для коммерческого транспорта. После модернизации и приобретения нового современного оборудования предприятие приступило к серийному выпуску двигателей.
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