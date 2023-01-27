Как Ерёменко не смог окружить и уничтожить «подлеца Гота»

Солдаты дивизии СС «Викинг» на танке Pz. Kpfw. IV в советском селе. 1943 г. Действия Южного фронта по овладению Ростовом и Батайском и перехвату путей отхода северо-кавказской группировки вермахта на восток к желаемому результату не привели.
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