Daily Mail: тошнота и потливость могу быть признаками сердечного приступа

Кашель, тошнота и потливость могут быть признаками инфаркта миокарда. Об этом сообщает Daily Mail. Инфаркт миокарда (сердечный приступ) возникает из-за полной или частичной блокировки артерии, питающей сердце.
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