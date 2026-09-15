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«Волги» нового поколения начали собирать по полному циклу со сваркой и окраской. В 2028 запустят производство двигателей и трансмиссий

«Волги» нового поколения начали собирать по полному циклу со сваркой и окраской. В 2028 запустят производство двигателей и трансмиссий

Проект предусматривает создание собственной автомобильной платформы Производство автомобилей «Волга» в Нижнем Новгороде вышло на новый уровень: завод перешёл от крупноузловой сборки китайских комплектующих к полноценному циклу.

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