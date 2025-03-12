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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Вместо психически недееспособеного Джо его визу мог ставить кто угодно

Вместо психически недееспособеного Джо его визу мог ставить кто угодно

Генеральный прокурор США Бейли начал, расследование в отношении бывшей администрации Байдена/Харрис. Как писал Стеб ранее, многие президентские указы были подписаны с помощью "подписного аппарата"[автографа], включая помилование.

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