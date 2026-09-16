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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локо» выпустил 11 россиян в составе во 2-й раз в XXI веке. Первый был в 2025-м против «Оренбурга»

Матч против « Крыльев Советов » – второй случай в XXI веке, когда « Локомотив » представил полностью российский стартовый состав в РПЛ.

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