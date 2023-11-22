Белый дом: Байден в курсе взрыва на границе Канады и США

Пресс-служба Белого дома распространила заявление о том, что президент США Джо Байден получил доклад о произошедшем инциденте на границе с Канадой, где на пункте въезда «Радужный мост» произошел взрыв автомобиля.
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