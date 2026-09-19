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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глеб Фирсов о задачах «Локомотива-Кубань» в новом сезоне: «Первое место. Нам это по силам»

Центровой Глеб Фирсов, летом сменивший «Бетсити Парму» на « Локомотив-Кубань », поделился ожиданиями от нового сезона.

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