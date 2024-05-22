Педагог ансамбля «Плясунья» рассказала о значимых достижениях и планах на будущее

В следующем году заслуженный коллектив Приморского края ансамбль народного танца «Плясунья», базирующийся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Дворец детского творчества», отметит свое 40-летие.
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