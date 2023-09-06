Белый дом: США не уведомляют РФ о визитах своих чиновников в Киев

Официальный представитель администрации Соединённых Штатов Джон Кирби указал на тот факт, что представляемая им сторона не видит надобности в уведомлении Российской Федерации о том, что американские чиновники наносят визиты на украинскую территорию.
Официальный представитель администрации Соединённых Штатов Джон Кирби указал на тот факт, что представляемая им сторона не видит надобности в уведомлении Российской Федерации о том, что американские чиновники наносят визиты на украинскую территорию.
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