Superjob: как будут звать ребенка, чаще всего решают матери

Россияне любят имена своих детей больше, чем собственные. Большинству родителей (95%) нравится, как зовут их наследников, независимо от того, кто в семье выбирал имя, выяснил сервис Superjob в ходе опроса среди 1600 работающих граждан.
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