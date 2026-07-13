Игру на гитаре помогут освоить в столичных парках

Фото: mos.ru/kultura Проект «Досуг в парках», который проходит при поддержке столичного Департамента культуры, приглашает москвичей освоить творческие направления — научиться играть на гитаре, петь или попробовать себя в актерском мастерстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии