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МОСИНФОРМ

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Игру на гитаре помогут освоить в столичных парках

Игру на гитаре помогут освоить в столичных парках

Фото: mos.ru/kultura Проект «Досуг в парках», который проходит при поддержке столичного Департамента культуры, приглашает москвичей освоить творческие направления — научиться играть на гитаре, петь или попробовать себя в актерском мастерстве.

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