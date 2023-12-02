В Новосибирской области годовая инфляция выросла до 6,5%

Объясняется это в том числе и переносом производителями и продавцами собственных издержек в отпускную цену товараВ Новосибирской области годовая инфляция выросла до 6,5%, рассказала первый заместитель главы Сибирского ГУ банка России Марина Асаралиева.
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