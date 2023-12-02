Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 037 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • СЕРГЕЙ Лютов
    “… поскольку Армения зависит от России в вопросах экономики и безопасности”, — поясняет инсайдер. - Во как, бл@, а ка...Власти Армении за...
  • Александр Ткаченко
    Россия не позволяет. Видать ещё время не пришло. Судя по всему самое интересное ещё в переди.Израиль подал зна...
  • Nikolay Kuchkov
    Извините, не обосраться бы вам!!Шеф Пентагона Лло...

В Новосибирской области годовая инфляция выросла до 6,5%

В Новосибирской области годовая инфляция выросла до 6,5%

Объясняется это в том числе и переносом производителями и продавцами собственных издержек в отпускную цену товараВ Новосибирской области годовая инфляция выросла до 6,5%, рассказала первый заместитель главы Сибирского ГУ банка России Марина Асаралиева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх