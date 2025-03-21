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Аргументы и Факты

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Ульянов высмеял слова лидеров ЕС о мире через силу советским анекдотом

Ульянов высмеял слова лидеров ЕС о мире через силу советским анекдотом

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высмеял заявления некоторых европейских лидеров о концепции «мира через силу», вспомнив при этом анекдот о «борьбе за мир».

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