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Царьград

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Экс-главу полиции Армении посмертно обвинили в разгоне митинга 2008 года

Экс-главу полиции Армении посмертно обвинили в разгоне митинга 2008 года

Генеральная прокуратура Армении направила в Антикоррупционный комитет ходатайство о завершении обвинительным заключением уголовного дела в отношении бывшего главы полиции республики Айка Арутюняна, скончавшегося в 2019 году.

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