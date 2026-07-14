Экс-главу полиции Армении посмертно обвинили в разгоне митинга 2008 года

Генеральная прокуратура Армении направила в Антикоррупционный комитет ходатайство о завершении обвинительным заключением уголовного дела в отношении бывшего главы полиции республики Айка Арутюняна, скончавшегося в 2019 году.
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