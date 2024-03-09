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Садальский накинулся на депутата, предложившего признать Пугачёву иноагентом: “Что ты сделал?”

Садальский накинулся на депутата, предложившего признать Пугачёву иноагентом: “Что ты сделал?”

Российский актер Станислав Садальский недавно поделился своими мыслями в личном блоге. Он не смог удержаться от комментария на предложение депутата Государственной думы Алексея Журавлева о признании Аллы Пугачевой иностранным агентом.

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Комментарии
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Ф
Фил
Этот &quot;КИРПИЧ&quot; уже всех своим дебилизмом достал.
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