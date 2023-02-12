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Кучеров набрал очки в 10-м матче подряд. У него 20+57 в 52 играх

Кучеров набрал очки в 10-м матче подряд. У него 20+57 в 52 играх

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче с «Далласом» (3:1). Россиянин продлил результативную серию (3+12) до 10 игр.

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