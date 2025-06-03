Avia.pro - СМИ В Обнинске видео с дворовой ссоры, где женщина ударила чужого ребёнка банкой, вызвало бурю обсуждений.
"Я вас всех прокляну": Иноземная наставница быстро навела порядок во дворе разбив губу 11-летнему Диме
Комментарии
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Скиф Туран
Массовый приезд мигрантов в Россию неизбежно должен был привести к межнациональной розни внутри страны. Потому что, если на одной территории искусственно перемешивают огромное количество представителей разных цивилизаций, то столкновения неизбежны. И не оттого, что приехавшие люди плохие. Просто они привыкли к другой жизни, к иным стереотипам поведения, у них отличный от нашего менталитет. Хотя и говорят, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут, но когда число мигрантов насчитывает сотни тысяч или даже миллионы человек, с какой стати они будут адаптироваться под нормы "чужого монастыря"? Наоборот, они попытаются подстроить под себя местное население, а те, естественно, такое поведение "гостей" встретят в штыки.
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1 час.
Иван Еськов
Очень интересно, кому выгодна такая ситуация с мигрантами? Президенту? Правительству? Думе? Силовым ведомствам? Судам? Местным органам власти? Может быть простому населению, а то им скучно жить без хамства, разврате, наркотиков, избиений, изнасилований и педофилии, убийств, незаконной наживы наприехавшими мигрантами? И почему ведомства обязанные наводить порядок с мигрантами это делают из под палки Бастрыкина, а не первые бегут бороться с нарушениями?
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30 мин.
ВН
Владимир Никитин
А причина в том, что ещё, видимо, "жареный петушок" нас в жо.у не клюнул! Кто-то мигрантам за деньги Российское гражданство раздаёт, а наши законодатели за свою немалую бюджетную зарплату спят на заседаниях! Вспомните В.В Жириновского, что он сказал про лоббирование в ГД, сколько извне денег им платят за каждый голос! Отсюда и ноги у этого вопроса растут!
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20 мин.
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