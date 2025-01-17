В Якутии водитель поблагодарил автоинспекторов за помощь на дороге в сорокаградусный мороз

В Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия) поступило письмо, в котором местный житель благодарит командира взвода ОСБ ДПС капитана полиции Георгия Зырянов за помощь в трудной ситуации на дороге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии