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Назвавшего Россию «сараем» Жерара Депардье судят за домогательства: отправится ли он во Владимирский централ

Назвавшего Россию «сараем» Жерара Депардье судят за домогательства: отправится ли он во Владимирский централ

БлокнотРУ 76-летнего Жерара Депардье обвиняют в том, что он домогался 54-летней работницы съемочной группы и 34-летней помощницы режиссера.

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