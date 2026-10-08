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Царьград

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Дональд Трамп вручил Илону Маску Национальную научную медаль США

Дональд Трамп вручил Илону Маску Национальную научную медаль США

Дональд Трамп наградил Илона Маска Национальной научной медалью США. Церемония прошла в Институте мира в Вашингтоне.

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