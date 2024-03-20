ЦРТ создает инструменты на основе ИИ для оптимизации бизнес-процессов крупного бизнеса

Группа компаний ЦРТ – российский разработчик и технологический эксперт в области речевых технологий создает новые инструменты на основе искусственного интеллекта для улучшения бизнес-процессов крупного бизнеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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