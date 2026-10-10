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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» принимает «Хетафе» в 8-м туре Ла Лиги. Матч начнется в 19:30

« Барселона » сыграет с « Хетафе » в 8-м туре Ла Лиги. Матч пройдет на стадионе « Камп Ноу », начало – в 19:30 по московскому времени.

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