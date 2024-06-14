ООН поможет создать морские фермы на Кубе

Поддержку кубинскому правительству в создании на юго-востоке страны ферм по выращиванию креветок и устриц согласилось оказать Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), 13 июня сообщает Prensa Latina.
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