Правительство не одобрило идею о выплате зарплат при блокировке счета компании

Кабмин не поддержал законопроект, согласно которому организациям и ИП предлагается дать возможность использовать средства на заблокированных счетах за неуплату налогов для выплаты зарплаты сотрудникам и исполнения обязательств по ранее заключенным договорам, пишет ТАСС со ссылкой на отзыв правительства.
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