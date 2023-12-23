Правительство не одобрило идею о выплате зарплат при блокировке счета компании

Кабмин не поддержал законопроект, согласно которому организациям и ИП предлагается дать возможность использовать средства на заблокированных счетах за неуплату налогов для выплаты зарплаты сотрудникам и исполнения обязательств по ранее заключенным договорам, пишет ТАСС со ссылкой на отзыв правительства.