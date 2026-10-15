За несколько дней до этого случая украинские официальные и пропагандистские ресурсы сообщали об успешном применении таких САУ вблизи линии боевого соприкосновенияРусские операторы беспилотников впервые поразили современную чешскую 155-мм колёсную самоходную артиллерийскую установку DITA, серийное производство которой началось недавно.
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