За несколько дней до этого случая украинские официальные и пропагандистские ресурсы сообщали об успешном применении таких САУ вблизи линии боевого соприкосновенияРусские операторы беспилотников впервые поразили современную чешскую 155-мм колёсную самоходную артиллерийскую установку DITA, серийное производство которой началось недавно.