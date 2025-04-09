В Омске состоится «Нетелефонный разговор» с писателем Павлом Басинским. Встреча пройдет в областном Экспоцентре 17 апреля в рамках проекта Виктора Шкуренко.
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В Омске состоится «Нетелефонный разговор» с писателем Павлом Басинским. Встреча пройдет в областном Экспоцентре 17 апреля в рамках проекта Виктора Шкуренко.