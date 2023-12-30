Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 031 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Агеев
    Это у тебя в хохляндии пенсии нищенские, как и мозгиНа злобу дня.
  • lidatima46 Тимощук
    Народ  вроде  вселенский  крик  раздается  по России   пенсии   нищенские    и  вдруг  на  Новый год   бабули  затова...На злобу дня.
  • Игорь Прийма
    Аж дух захватывает !!! Огромное спасибо нашим дорогим военным ! С Новым, надеюсь --- ПОБЕДНЫМ, годом родные наши бойц...Military Watch Ma...

Иван, эта "оксанка" сломалась

Иван, эта "оксанка" сломалась

  Солдат ВСУ  по имени Иван принял решение сдаться и сохранить свою жизнь и у него получилось, а это - везение, такое удаётся не всем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
Завтра и саму Оксанку отправят на передовую, и даст Бог, ей не придется испытывать стыд и просить помощи у русских бойцов, потому что её бросят раненую её же сослуживцы.  Как это было 25 января в районе Крынок. Увидев наш беспилотник, раненая украинская военнослужащая начала махать рукой с просьбой о помощи. Наши бойцы её вытащили с поля боя, отправили в госпиталь. Не знаю, соврала она по поводу беремнности или нет, но по её словам её раненную и БЕРЕМЕННУЮ бросили свои же вояки.  А для Оксанки этого Ивана будет лучше, если ей сразу голову снарядом оторвет.  Мозгов всё равно нету.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх