Иван, эта "оксанка" сломалась

Александр Симаков

Завтра и саму Оксанку отправят на передовую, и даст Бог, ей не придется испытывать стыд и просить помощи у русских бойцов, потому что её бросят раненую её же сослуживцы. Как это было 25 января в районе Крынок. Увидев наш беспилотник, раненая украинская военнослужащая начала махать рукой с просьбой о помощи. Наши бойцы её вытащили с поля боя, отправили в госпиталь. Не знаю, соврала она по поводу беремнности или нет, но по её словам её раненную и БЕРЕМЕННУЮ бросили свои же вояки. А для Оксанки этого Ивана будет лучше, если ей сразу голову снарядом оторвет. Мозгов всё равно нету.