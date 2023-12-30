Солдат ВСУ по имени Иван принял решение сдаться и сохранить свою жизнь и у него получилось, а это - везение, такое удаётся не всем.
Иван, эта "оксанка" сломалась
Комментарии
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Александр Симаков
Завтра и саму Оксанку отправят на передовую, и даст Бог, ей не придется испытывать стыд и просить помощи у русских бойцов, потому что её бросят раненую её же сослуживцы. Как это было 25 января в районе Крынок. Увидев наш беспилотник, раненая украинская военнослужащая начала махать рукой с просьбой о помощи. Наши бойцы её вытащили с поля боя, отправили в госпиталь. Не знаю, соврала она по поводу беремнности или нет, но по её словам её раненную и БЕРЕМЕННУЮ бросили свои же вояки. А для Оксанки этого Ивана будет лучше, если ей сразу голову снарядом оторвет. Мозгов всё равно нету.
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