Книга о героях и поезд жизни

На презентацию альманаха были приглашены родители, вдовы и дети погибших бойцов. Всем им были адресованы слова самой искренней благодарности за воспитание достойных сыновей, за безмерную поддержку мужей и отцов до самого их последнего часа.
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