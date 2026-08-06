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Книга о героях и поезд жизни

Книга о героях и поезд жизни

На презентацию альманаха были приглашены родители, вдовы и дети погибших бойцов. Всем им были адресованы слова самой искренней благодарности за воспитание достойных сыновей, за безмерную поддержку мужей и отцов до самого их последнего часа.

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