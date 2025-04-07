Пентагон покидает «контактную группу» по вооружению Украины

Российские военные планируют увеличить численность своих объединенных сил на Украине на 150 000 солдат к 2025 году, что эквивалентно примерно 15 мотострелковым дивизиям, сообщил Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на украинские источники.
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