Пентагон покидает «контактную группу» по вооружению Украины

﻿﻿Российские военные планируют увеличить численность своих объединенных сил на Украине на 150 000 солдат к 2025 году, что эквивалентно примерно 15 мотострелковым дивизиям, сообщил Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на украинские источники.