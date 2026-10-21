Цена стартует от 470 долларов Honor представила игровой смартфон Win RT2, главной особенностью которого стал аккумулятор ёмкостью 12 070 мА·ч — один из самых вместительных среди современных смартфонов.
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