Цена Ethereum приближается к редкому «золотому кресту» - предвестнику мощного ралли

Ethereum готовится к потенциальному ралли до $4 000, прочно укрепив поддержку около $3 000. В этом диапазоне наблюдается рост покупательской активности и бычий прорыв, что указывает на дальнейший восходящий импульс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии