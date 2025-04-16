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III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Андрей Коваленко принял участие в выездной плановой проверке, проведенной в отношении предпринимателя в рамках государственного контроля (надзора)

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Коваленко принял участие в плановом выездном контрольно-надзорном мероприятии (проверке), под номером 65250041000115366406, назначенном органом Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) – Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области, в отношении Общества, сферой деятельности которого является «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» в г.

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