Андрей Коваленко принял участие в выездной плановой проверке, проведенной в отношении предпринимателя в рамках государственного контроля (надзора)

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Коваленко принял участие в плановом выездном контрольно-надзорном мероприятии (проверке), под номером 65250041000115366406, назначенном органом Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) – Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области, в отношении Общества, сферой деятельности которого является «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» в г.