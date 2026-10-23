Во время трехсторонних переговорах в Абу-Даби, 23 января 2025 года © Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court/Reuters Новый раунд трехсторонних переговоров по Украине состоится в Абу-Даби в первой половине ноября.
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