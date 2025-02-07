Avia.pro - СМИ Эти фотографии уже облетели интернет. Посмотрите на это: представители азербайджанской диаспоры на наших новых территориях приходят к ветеранам с продовольственной помощью, а вместе с этим раздают азербайджанские флаги.
Азербайджанская диаспора приносит свои флаги русским пенсионерам даже в кровать, что задумали?
Комментарии
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ГГ
Геннадий Гайдуков
Горбоносые совсем охамели, сколько власть терпеть будет, до переворота или до резни русских у нас же дома?
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10 час.
Леонид Руси
Пиар акция... Азер за даром даже палец о палец не ударит... У них во всём должно быть материальное вознаграждение... Хитрые бестии... Квартиры хотят отжать
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10 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Это Путину надо сказать,он за кого,за народ или .......?представители азербайджанской диаспоры на наших новых территориях приходят к ветеранам с продовольственной помощью, а вместе с этим раздают азербайджанские флаги. Многие пожилые люди в силу возраста не понимают, что происходит.
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8 час.
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