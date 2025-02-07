Азербайджанская диаспора приносит свои флаги русским пенсионерам даже в кровать, что задумали?

ГГ Геннадий Гайдуков Горбоносые совсем охамели, сколько власть терпеть будет, до переворота или до резни русских у нас же дома?

Леонид Руси Пиар акция... Азер за даром даже палец о палец не ударит... У них во всём должно быть материальное вознаграждение... Хитрые бестии... Квартиры хотят отжать