Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 894 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim Yushkin
    "Слону- дробина", но, всё равно, РАДУЕТ!👍Трамп и Маск разв...
  • В С
    Шлапка.Mysl Polska | Пол...
  • Елена Александровна
    Люди не только забывают благодеяния и обиды, но даже склонны ненавидеть своих благодетелей, а обидчиков прощать и пр...Mysl Polska | Пол...

Азербайджанская диаспора приносит свои флаги русским пенсионерам даже в кровать, что задумали?

Азербайджанская диаспора приносит свои флаги русским пенсионерам даже в кровать, что задумали?

Avia.pro - СМИ Эти фотографии уже облетели интернет. Посмотрите на это: представители азербайджанской диаспоры на наших новых территориях приходят к ветеранам с продовольственной помощью, а вместе с этим раздают азербайджанские флаги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГГ
Геннадий Гайдуков
Горбоносые совсем охамели, сколько власть терпеть будет, до переворота или до резни русских у нас же дома?
Ответить
10 час.
Леонид Руси
Пиар акция... Азер за даром даже палец о палец не ударит... У них во всём должно быть материальное вознаграждение... Хитрые бестии... Квартиры хотят отжать
Ответить
10 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Это Путину надо сказать,он за кого,за народ или .......?представители азербайджанской диаспоры на наших новых территориях приходят к ветеранам с продовольственной помощью, а вместе с этим раздают азербайджанские флаги. Многие пожилые люди в силу возраста не понимают, что происходит.
Ответить
8 час.
наверх