В колониях пытают? Дума решила не расследовать. Как голосовали депутаты от Томской области.

АртемПолитикаВ колониях пытают? Дума решила не расследовать. Как голосовали депутаты от Томской области.Только два депутата от региона поддержали расследование. .Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр СвиридовНет...Шоколадом кормят!!!!ALEX ZLOYMANВ колониях как на курорте должно быть штоль?Станислав СтариковВ колониях пытать должны штоль?ALEX ZLOYMANКанешна! Чтобы жизнь мёдом не казаласьVlad VladimirovОт сумы да от тюрьмы не зарекайся. Воздух что ли такой. Сказано давно, а актуально до сих пор. Да, наказывать надо, но по закону.Комментировать
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