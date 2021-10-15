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В колониях пытают? Дума решила не расследовать. Как голосовали депутаты от Томской области.

В колониях пытают? Дума решила не расследовать. Как голосовали депутаты от Томской области.

Только два депутата от региона поддержали расследование. .

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Александр Свиридов
Нет...Шоколадом кормят!!!!
ALEX ZLOYMAN
В колониях как на курорте должно быть штоль?
Станислав Стариков
В колониях пытать должны штоль?
ALEX ZLOYMAN
Канешна! Чтобы жизнь мёдом не казалась
Vlad Vladimirov
От сумы да от тюрьмы не зарекайся. Воздух что ли такой. Сказано давно, а актуально до сих пор. Да, наказывать надо, но по закону.

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