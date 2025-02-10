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Царьград

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Заступился за знакомого? У комментатора Романа Скворцова произошло кровоизлияние в мозг – Baza

Заступился за знакомого? У комментатора Романа Скворцова произошло кровоизлияние в мозг – Baza

Спортивный журналист находится в одной из новосибирских больниц в тяжёлом состоянии.Появилась информация, что комментатор Роман Скворцов, которого госпитализировали в ночь с 8 на 9 февраля в Новосибирске, находится в реанимации токсикологического отделения.

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