Заступился за знакомого? У комментатора Романа Скворцова произошло кровоизлияние в мозг – Baza

Спортивный журналист находится в одной из новосибирских больниц в тяжёлом состоянии.Появилась информация, что комментатор Роман Скворцов, которого госпитализировали в ночь с 8 на 9 февраля в Новосибирске, находится в реанимации токсикологического отделения.