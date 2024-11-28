В Актау обустроили правый съезд на перекрестке

В 28 микрорайоне Актау обустроен правый съезд на перекрестке дороги возле кафе «Кишмиш». Теперь водители могут совершать правый поворот, не дожидаясь зеленого сигнала светофора, что значительно облегчает движение, сообщает пресс-служба акимата города.