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СВР России: Германия хочет создать на Украине зондеркоманды из карателей и националистов по опыту времен Второй мировой войны

СВР России: Германия хочет создать на Украине зондеркоманды из карателей и националистов по опыту времен Второй мировой войны

Запад попытается заморозить конфликт, чтобы подготовить Киев к реваншу, отмечают разведчикиПресс-служба Службы внешней разведки Российской Федерации сообщила, что НАТО намерена заморозить конфликт на Украине, чтобы восстановить боеспособность ВСУ и «обстоятельно подготовить Киев к попытке реванша».

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