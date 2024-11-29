Запад попытается заморозить конфликт, чтобы подготовить Киев к реваншу, отмечают разведчикиПресс-служба Службы внешней разведки Российской Федерации сообщила, что НАТО намерена заморозить конфликт на Украине, чтобы восстановить боеспособность ВСУ и «обстоятельно подготовить Киев к попытке реванша».