Запад попытается заморозить конфликт, чтобы подготовить Киев к реваншу, отмечают разведчикиПресс-служба Службы внешней разведки Российской Федерации сообщила, что НАТО намерена заморозить конфликт на Украине, чтобы восстановить боеспособность ВСУ и «обстоятельно подготовить Киев к попытке реванша».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии