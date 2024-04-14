Израиль запросил проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с атакой со стороны Ирана.
Израиль побежал ябедничать в ООН, о которую еще вчера вытирал ноги
Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Жид он и везде жид,а жид-сионист -родной брат гитлеровского фашиста!
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10 час.
Игорь Михайлович
для чего вообще нужна эта, ничего не решающая, абсолютно бесполезная контора по названием "оон"? всё, что там делают, это с надутыми щеками и пафосом осуждают РФ, ну и Иран заодно.. янки с их шестёрками давно плевать хотели на все эти оон, обсе, мок и т.д.
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7 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Иран все правильно сделал, жидов -сионистов надо уничтожать
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4 час.
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