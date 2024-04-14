Израиль побежал ябедничать в ООН, о которую еще вчера вытирал ноги

Игорь Михайлович

для чего вообще нужна эта, ничего не решающая, абсолютно бесполезная контора по названием "оон"? всё, что там делают, это с надутыми щеками и пафосом осуждают РФ, ну и Иран заодно.. янки с их шестёрками давно плевать хотели на все эти оон, обсе, мок и т.д.