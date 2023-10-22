В сожженной фашистами деревне Большая Горожа Осиповичского района Мария Тиминская потеряла всех своих родных.

´Сем магiл на ўсiх - мая вёска ў iх´Что она испытала, не дай бог пережить никому. Пятилетняя девочка оказалась среди горящих хат, окровавленных тел, непрекращающейся стрельбы, не понимая, где ей укрыться от зимней стужи и страшных людей, сеющих горе и смерть.