В сожженной фашистами деревне Большая Горожа Осиповичского района Мария Тиминская потеряла всех своих родных.

´Сем магiл на ўсiх - мая вёска ў iх´Что она испытала, не дай бог пережить никому. Пятилетняя девочка оказалась среди горящих хат, окровавленных тел, непрекращающейся стрельбы, не понимая, где ей укрыться от зимней стужи и страшных людей, сеющих горе и смерть.
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