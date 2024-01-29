Ученые обнаружили в Антарктиде неизвестные ранее колонии императорских пингвинов

Некоторые императорские пингвины перемещают свои колонии, поскольку таяние льда в результате изменения климата грозит местам размножения В Антарктиде обнаружили четыре ранее неизвестные колонии императорских пингвинов.
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