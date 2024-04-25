США спровоцировали конфликт на Украине, чтобы отвлечь Евросоюз. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания назвал Европу третьим соперником Штатов наряду с Китаем и Россией, сообщило БелТА.
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