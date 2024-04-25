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Лукашенко: Евросоюз стал серьезным соперником США наряду с Китаем и Россией

Лукашенко: Евросоюз стал серьезным соперником США наряду с Китаем и Россией

США спровоцировали конфликт на Украине, чтобы отвлечь Евросоюз. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания назвал Европу третьим соперником Штатов наряду с Китаем и Россией, сообщило БелТА.

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